После захвата украинских моряков россияне усилили давление на политзаключенного Гриба – сестра

По словам Ольги Гриб, все аргументы защиты показательно игнорируются, а на самого Павла Гриба усилилось давление.

После захвата украинских моряков Россия пытается ускорить процесс над незаконно удерживаемым в РФ украинцем Павлом Грибом.

Об этом сообщила председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук в Facebook со ссылкой на сестру Гриба.

"12 декабря в деле Павла Гриба состоится следующее судебное заседание в Ростове. По словам его сестры Ольги Гриб, после захвата в плен украинских моряков процесс над Павлом "начали гнать". Все аргументы защиты показательно игнорируются. К тому же на самого Павла усилилось давление, ему снова перестала поступать вся корреспонденция", - написала она.

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По ее словам, родные надеются, что украинские журналисты смогут посетить это судебное заседание.

"Сейчас это особенно важно, ведь свидетели обвинения публично отказываются от тех показаний, которые они давали ранее. Из них, собственно, сшито все дело", - добавила Матвийчук.

Как сообщал УНИАН, о задержании украинца Гриба стало известно 28 августа 2017 года. По словам его отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павла содержат в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказали в разрешении украинским врачам посетить и осмотреть Павла в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

23 ноября на судебном заседании свидетель обвинения изменила показания в пользу обвиняемого Гриба.