Россию на встрече помощников лидеров стран «нормандского формата» будет представлять Сурков
Помощник президента РФ Владислав Сурков примет участие во встрече помощников лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция).
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Сообщения о том, что встреча на уровне помощников может состояться на следующей неделе, появлялись в западной печати. Однако ни одна из сторон-участниц пока официально не сообщала о ней, отмечается в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в Берлине 26 ноября состоялись консультации "нормандской четверки" на уровне политических директоров министерств иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ. На встрече обсуждались вопросы введения миротворческой миссии на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных, а также захват Россией украинских судов в Керченском проливе.
27 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что очередная встреча политических директоров МИД стран «нормандского формата» состоится в декабре.
1 декабря канцлер Германия Ангела Меркель и президент РФ Путин договорились провести переговоры по ситуации в Азовском море в «нормандском формате» на уровне внешнеполитических советников.