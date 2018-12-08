Россию на встрече помощников лидеров стран «нормандского формата» будет представлять Сурков

1 декабря канцлер Германия Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились провести переговоры по ситуации в Азовском море в «нормандском формате» на уровне внешнеполитических советников.

Помощник президента РФ Владислав Сурков примет участие во встрече помощников лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция).

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Сообщения о том, что встреча на уровне помощников может состояться на следующей неделе, появлялись в западной печати. Однако ни одна из сторон-участниц пока официально не сообщала о ней, отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Берлине 26 ноября состоялись консультации "нормандской четверки" на уровне политических директоров министерств иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ. На встрече обсуждались вопросы введения миротворческой миссии на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных, а также захват Россией украинских судов в Керченском проливе.

27 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что очередная встреча политических директоров МИД стран «нормандского формата» состоится в декабре.

1 декабря канцлер Германия Ангела Меркель и президент РФ Путин договорились провести переговоры по ситуации в Азовском море в «нормандском формате» на уровне внешнеполитических советников.