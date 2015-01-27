Глава Госдумы назвал "бредом" признание РФ страной-агрессором

"Умные люди на бред никогда вообще не обращают внимания", - заявил он, отвечая на вопрос, какие политические последствия может повлечь это решение украинского парламента.

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По словам Нарышкина, "к сожалению, то, что сейчас происходит на Украине, находится за рамками права, за границами разумными". "Последние решения - из этой категории", - заявил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Как сообщал УНИАН, Рада приняла законопроект, который признал Россию страной-агрессором, а самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.

Согласно заявлению, Верховная Рада признает Российскую Федерацию государством-агрессором и призывает международных партнеров Украины не допустить безнаказанности виновных за преступления против человечности, совершенные с начала российской агрессии против Украины.