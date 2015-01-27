Украина провела переговоры с РФ перед иском в суд ООН за финансирование терроризма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

Читайте такжеЗаявления Захарченко раскрывают истинные намерения России - Пауэр

“Переговоры делегаций Украины и России состоялись 22 января в Минске, переговоры по конвенции о запрещении финансирования терроризма от 1999 года”, - сказал Перебийнис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕсли США признает Россию спонсором терроризма, Евросоюз присоединится - эксперт

По его словам, во время переговоров стороны обменялись своими позициями и договорились продолжить переговоры для обсуждения вопросов, по которым между сторонами сохраняются разногласия.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2014 года министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина готовит обращение в Международный суд ООН относительно признания нарушения Россией конвенции о запрещении финансирования терроризма.

"Украина планирует инициировать дело о признании нарушений со стороны Российской Федерации целого ряда конвенций, и в первую очередь конвенции о запрете финансирования терроризма", - сказал Петренко.

По его словам, уже собрано "очень большой массив доказательств.., что Россия импортирует в Украину боевиков, оружие, свои регулярные войска, чем фактически и юридически поддерживает терроризм на территории Украины, в центре Европы".

"Сейчас происходит так называемая передсудова процедура, когда Украина обратилась к России, согласно процедуре, определенной регламентом суда, относительно проведения досудебных консультаций. Мы выдвинули ряд требований относительно нарушений конвенции", - сказал министр и уточнил, что Россия имеет эти требования признать или опровергнуть.

А мнение украинской власти, "Россия не будет их признавать, поэтому следующий этап - это формирование соответствующего арбитража, подготовка заявления и направление его в Международного суда ООН", отметил Петренко.

"Подготовительный срок для подачи длится от 9 до 12 месяцев. В принципе, к концу следующего года мы имеем возможность подать туда наше заявление", - отметил Петренко.