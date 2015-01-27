Украина провела переговоры с РФ перед иском в суд ООН за финансирование терроризма
Украина провела с Россией переговоры перед подачей Украиной иска в Международный суд Организации Объединенных Наций за финансирование терроризма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
Читайте такжеЗаявления Захарченко раскрывают истинные намерения России - Пауэр
“Переговоры делегаций Украины и России состоялись 22 января в Минске, переговоры по конвенции о запрещении финансирования терроризма от 1999 года”, - сказал Перебийнис.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕсли США признает Россию спонсором терроризма, Евросоюз присоединится - эксперт
По его словам, во время переговоров стороны обменялись своими позициями и договорились продолжить переговоры для обсуждения вопросов, по которым между сторонами сохраняются разногласия.
Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2014 года министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина готовит обращение в Международный суд ООН относительно признания нарушения Россией конвенции о запрещении финансирования терроризма.
"Украина планирует инициировать дело о признании нарушений со стороны Российской Федерации целого ряда конвенций, и в первую очередь конвенции о запрете финансирования терроризма", - сказал Петренко.
По его словам, уже собрано "очень большой массив доказательств.., что Россия импортирует в Украину боевиков, оружие, свои регулярные войска, чем фактически и юридически поддерживает терроризм на территории Украины, в центре Европы".
"Сейчас происходит так называемая передсудова процедура, когда Украина обратилась к России, согласно процедуре, определенной регламентом суда, относительно проведения досудебных консультаций. Мы выдвинули ряд требований относительно нарушений конвенции", - сказал министр и уточнил, что Россия имеет эти требования признать или опровергнуть.
А мнение украинской власти, "Россия не будет их признавать, поэтому следующий этап - это формирование соответствующего арбитража, подготовка заявления и направление его в Международного суда ООН", отметил Петренко.
"Подготовительный срок для подачи длится от 9 до 12 месяцев. В принципе, к концу следующего года мы имеем возможность подать туда наше заявление", - отметил Петренко.