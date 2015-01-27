Порошенко ограничил штат СНБО 160 работниками

Об этом говорится в указе президента Украины № 37/2015, размещенном на сайте главы государства.

Порошенко постановил «утвердить предельную численность работников аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в количестве 160 штатных единиц».

Кроме этого, указом предусмотрено «утвердить структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины и внести в указ Президента Украины от 7 октября 2014 года № 760 «О Комитете по вопросам разведки при президенте Украины» изменение, исключив абзац четвертый статьи 2».

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Также, согласно указу, утрачивают силу следующие документы: указ президента Украины от 15 апреля 2014 года № 406 «Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины»; пункт 2 статьи 5 Указа Президента Украины от 7 октября 2014 года № 760 «О Комитете по вопросам разведки при президенте Украины».

Также Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины обеспечить приведение штатного расписания аппарата СНБО в соответствие с этим указом.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.