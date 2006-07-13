Радикальный пророссийский фронт просит Ющенко ”распустить балаган”

Общественная организация "Народный фронт "Севастополь-Крым-Россия" просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО распустить Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили руководители Народного фронта Святослав КОМПАНИЕЦ и Валерий ПОДЪЯЧИЙ, а также глава Керченской российской общины "Отечество" Александр ТКАЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

По мнению активистов фронта "Севастополь-Крым-Россия", создание Партией регионов, КПУ и СПУ антикризисной коалиции в парламенте «воскрешает кучмизм». «Мы считаем, что тот беспредел, который творит политический монстр - антикризисная коалиция, это возвращение к кучмизму», - заявил лидер Керченской российской общины "Отечество".

Как отметили руководители Народного фронта "Севастополь-Крым-Россия", несмотря на то, что они представляют радикальную пророссийскую организацию, в сегодняшних условиях они поддерживают В.ЮЩЕНКО как "последовательного борца с кучмизмом". "ЮЩЕНКО должен проявить политическую волю и распустить этот балаган, нужно навести конституционный порядок в стране", - заявил С.КОМПАНИЕЦ.

Представители организации "Севастополь-Крым-Россия" также подчеркнули, что не намерены поддерживать Партию регионов, так как считают ее олигархической структурой, которую "заботит только дележка портфелей". "Это миф, что российское движение Крыма поддерживают Партию регионов, - подчеркнул В.ПОДЪЯЧИЙ. - Мы не поддерживаем ни Партию регионов, ни одну другую украинскую партию".

По мнению активистов Народного фронта "Севастополь-Крым-Россия", проведение новых выборов в парламент позволит избежать дальнейшего раскола Украинского государства. "В парламент должно войти большее число партий, пусть их будет 20-30, - отметил А.ТКАЧЕНКО. - Когда партий будет много, тогда есть шанс избежать дальнейшего раскачивания лодки, которое ни к чему хорошему не приведет. Украина расколется на три части, и третьей частью будет Крым".

Фронт "Севастополь-Крым-Россия" в ближайшее время намерен передать В.ЮЩЕНКО открытое письмо, в котором содержится просьба провести повторные выборы в Верховную Раду Украины.