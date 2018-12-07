Украина усилит взаимодействие с Литвой в реформировании сектора обороны

Среди актуальных вопросов сотрудничества также энергетическая безопасность, инвестиции, кибербезопасность.

Украина усилит взаимодействие с Литвой в реформировании оборонного сектора.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сказал во время совместного с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте заявления для СМИ в Киеве.

«Мы подчеркиваем, что необходимо дальнейшее расширение нашего сотрудничества в сфере безопасности и обороны, и будем усиливать взаимодействие с Литвой по реформированию нашего оборонного сектора», - сказал глава государства.

Также, по словам Порошенко, среди актуальных вопросов двустороннего сотрудничества энергетическая безопасность, экономическое и инвестиционное сотрудничество, кибербезопасность.

Кроме того, глава государства поблагодарил за практическую помощь Литвы в укреплении обороноспособности Украины, а также за помощь в медицинской реабилитации украинских военнослужащих (229 военнослужащих с 2014 года), оздоровлении и обучении пострадавших школьников и студентов из Донбасса.