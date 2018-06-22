Глава МИД Литвы посетил линию разграничения на Луганщине

Линкявичюс заверил, что борьба Украины против российского агрессора не забыта международным сообществом.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетил линию разграничения в Луганской области. Об этом он сообщил в Twitter.

"Посещаю линию разграничения в Луганской области на востоке Украины. Мое сообщение народу Украины: ваша борьба против агрессора не забыта. Ваша борьба за свободу и евроатлантическое будущее вашей страны имеет поддержку. Литва и международное сообщество солидарны с Украиной", - подчеркнул Линкявичюс.

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Также он разместил фотографию, на которой вместе с ним стоят военные возле таблички населенного пункта Екатериновка.

Сегодня глава МИД Литвы прибыл на Луганщину. 21 июня в Киеве Линкявичюс призвал Украину продолжать реализацию реформ после принятия Верховной Радой закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Также он не исключил, что после Чемпионата мира по футболу, который проходит в РФ и завершится 15 июля, на Донбассе может обостриться ситуация.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала первым лидером иностранного государства, посетившим Донбасс.