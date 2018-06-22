Глава МИД Литвы посетил линию разграничения на Луганщине
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетил линию разграничения в Луганской области. Об этом он сообщил в Twitter.
"Посещаю линию разграничения в Луганской области на востоке Украины. Мое сообщение народу Украины: ваша борьба против агрессора не забыта. Ваша борьба за свободу и евроатлантическое будущее вашей страны имеет поддержку. Литва и международное сообщество солидарны с Украиной", - подчеркнул Линкявичюс.
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Также он разместил фотографию, на которой вместе с ним стоят военные возле таблички населенного пункта Екатериновка.
Сегодня глава МИД Литвы прибыл на Луганщину. 21 июня в Киеве Линкявичюс призвал Украину продолжать реализацию реформ после принятия Верховной Радой закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Также он не исключил, что после Чемпионата мира по футболу, который проходит в РФ и завершится 15 июля, на Донбассе может обостриться ситуация.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала первым лидером иностранного государства, посетившим Донбасс.
Visiting Contact Line in #Luhansk region, East Ukraine.— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 22, 2018
My message to the people of Ukraine:
Your fight against aggressor is not forgotten.
Your struggle for freedom & Euro-Atlantic future of your country is supported.#Lithuania and International Community stand with #Ukraine. pic.twitter.com/Z6h6W6V6VL