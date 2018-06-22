Глава МИД Литвы посетил линию разграничения на Луганщине

23:05, 22 июня 2018
Политика
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Линкявичюс: Ваша борьба против агрессора не забыта / Фото twitter.com/linkeviciusl

"Посещаю линию разграничения в Луганской области на востоке Украины. Мое сообщение народу Украины: ваша борьба против агрессора не забыта. Ваша борьба за свободу и евроатлантическое будущее вашей страны имеет поддержку. Литва и международное сообщество солидарны с Украиной", - подчеркнул Линкявичюс.

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Также он разместил фотографию, на которой вместе с ним стоят военные возле таблички населенного пункта Екатериновка.

Сегодня глава МИД Литвы прибыл на Луганщину. 21 июня в Киеве Линкявичюс призвал Украину продолжать реализацию реформ после принятия Верховной Радой закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Также он не исключил, что после Чемпионата мира по футболу, который проходит в РФ и завершится 15 июля, на Донбассе может обостриться ситуация.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала первым лидером иностранного государства, посетившим Донбасс.

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Теги: #война на Донбассе#Литва и Украина