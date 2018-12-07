В Объединительном соборе по созданию единой поместной православной церкви в Украине примут участие более 50 архиереев - Филарет

Ожидается, что наибольшее представительство на архиерейском соборе будет у УПЦ КП - 40 архиереев.

В Объединительном соборе по созданию единой поместной православной церкви в Украине, проведение которого запланировано на 15 декабря, примут участие более 50 архиереев.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Чернигове заявил предстоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

По его словам, наибольшее представительство на архиерейском соборе будет у УПЦ Киевского патриархата - 40 архиереев. Украинскую автокефальную церковь будут представлять 12 архиереев и 3 или 4 представителя будут от УПЦ Московского патриархата.

Филарет подчеркнул, что сейчас идет бешеная борьба, чтобы церковь не объединились, и Украинская церковь не была признана.

«Это все делает Москва, но через наших украинских прислужников. Распространяют слухи, что патриарх уйдет в отставку и не будет баллотироваться. Это неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 1995 году. И никто этой благодати не снимет», - отметил он.

Филарет также подчеркнул, что на Объединительном соборе будут рассматриваться вопросы объединения церквей, избрания предстоятеля и принятиея устава единой поместной православной церкви в Украине.

Он выразил надежду, что это событие принесет перемены к лучшему.

«Мы худшего не примем. И все отбросим, если от нас будут требовать неполезное», - сказал Филарет.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, были восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и выберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.