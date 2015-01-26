Поклонская объяснила причины обыска на ATR

Об этом сообщили в прокуратуре окупированного Крыма.

Поклонская напомнила об уголовной и административной ответственности за неодобренные пророссийскими "властями" акции и митинги в поддержку телеканала, сообщает Украинская правда.

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Кроме того, Поклонская сообщила о том, что ранее "прокуратура Крыма" дважды предостерегала руководство телеканала "о недопустимости нарушений законодательства, направленного на противодействие экстремистской деятельности".

Как известно, 26 января на единый крымскотатарский телеканал ATR прибыли силовики и провели обыск, был изъят сервер крымскотатарского телеканала ATR с видеоархивом, телеканал возобновил вещание в аналоговом эфире.

Заместитель генерального директора по информационной политике крымскотатарского телеканала ATR Лиля Буджурова обратилась в прямом эфире к народу и осудила действия местной власти, с разрешения которой силовики ворвались на телеканал.

Возле здания телекомпании начали собираться телезрители, поклонники АТR. Заместитель председателя Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз, который прибыл на место происшествия, назвал ситуацию, сложившуюся на телеканале, элементом запугивания крымских татар.