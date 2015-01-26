Кризис в Украине не имеет военного решения - генсек НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Столтенберг сказал журналистам после завершения внеочередного заседания Комиссии Украина-НАТО.

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„Кризис в Украине не имеет военного решения, поэтому мы едины в поддержке всех усилий, направленных на мирное решение, которое базируется на Минских договоренностях”, - сказал Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что НАТО поддерживает экономические санкции, введенные Евросоюзом, США и другими странами.

„Сегодня я буду встречаться с Могерини и также будем обсуждать серьезную ситуацию в Украине. Экономические санкции важны, они делают понятным для России и Кремля, что нарушение международного права, невыполнение международных обязательств имеют цену. И это важно”, - подчеркнул он.

На вопрос об увеличении помощи Украине, Столтенберг ответил, что НАТО оказывает Украине практическую и политическую поддержку.

„Только сегодняшнее заседание Комиссии Украина-НАТО является сильным сигналом поддержки НАТО и всех союзников. В дополнение мы оказываем практическую помощь, поддерживаем Украину, когда это касается реформы в сфере обороны, реформы Вооруженных сил, мы также учредили трастовые фонды, помогая реформировать оборону, в дополнение есть траст, который оказывает медицинскую помощь”, - сообщил он.