Генсек НАТО призвал Россию вывести свои войска из восточной Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) констатирует присутствие российских военных на востоке Украины и увеличение количества тяжелого оборудования и призывает Россию вывести войска и прекратить поддержку сепаратистов.

Об этом он заявил в среду в Брюсселе на совместной с премьер-министром Норвегии Ерной Солберг (Erna Solberg) пресс-конференции, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Столтенберг не стал комментировать информацию президента Украины Петра Порошенко о том, что на востоке Украины находится 9 тысяч российских солдат, мотивируя тем, что НАТО не прибегает к конкретным числам и цифрам.

«То, что мы видим, это то, что россияне передвигают силы в и из Украины, что они имеют большое количество (войск) на границе. Я не буду комментировать конкретные цифры. Но я могу сказать, что на востоке Украине российские военные, мы также видим тяжелое вооружение и увеличение на востоке Украины количества российского оборудования. Мы говорим о танках, артиллерии, бронированных машинах, системах воздушной защиты», - подчеркнул он.

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Генсек НАТО констатировал, что «это российское военное присутствие на востоке Украины не способствует мирному решению». «Именно поэтому мы призываем Россию прекратить поддерживать сепаратистов, вывести свои силы из Украины и уважать Минские договоренности», - призвал Столтенберг.

Он также заявил о поддержке Украины.