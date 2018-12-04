Адвокат Януковича будет ходатайствовать о переносе судебного заседания по делу о госизмене экс-президента

Горошинский со ссылкой на выводы израильского врача сообщил, что у Януковича серьезная травма, и в дальнейшем будет обсуждаться возможность обследования и лечения экс-президента в Израиле.

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Александр Горошинский завтра намерен снова ходатайствовать о переносе судебного заседания по делу о госизмене своего подзащитного из-за состояния его здоровья.

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Как сообщил Горошинский в Facebook, он приехал в Москву по вопросу судебного заседания, планируемого на 5 декабря, но лично встретиться я Януковичем ему не удалось.

"Получилось лишь увидеться с приглашенным врачом из Израиля - известным хирургом Эялем Аттиасом. Г-на Аттиаса пригласили для проведения более углубленных консультаций относительно дальнейшей тактики лечения Виктора Федоровича", - сообщил Горошинский.

Также адвокат процитировал слова врача, который рассказал, что представители Януковича обратились к нему в 20-х числах ноября и отправили некоторые медицинские документы для изучения.

"Мы их посмотрели и посчитали необходимым провести осмотр пациента. Согласовали дату приезда. По результатам нашего визита и осмотра могу сказать, что травма очень серьезная. На мой взгляд, необходимы дополнительные обследования, чтобы принять решение о целесообразности оперативного вмешательства, возможно, и не одного", - сообщил врач.

"Мы бы хотели делать дальнейшие обследования и лечение в нашей клинике в Израиле. Мы будем обсуждать такую возможность с пациентом и, вероятнее всего, организовывать его переезд", - добавил врач.

По словам адвоката, по результатам встречи с врачом тот, по согласованию с Януковичем, передал экспертные заключения.

"Сразу скажу, что не могу раскрывать деталей диагноза и названия клиники. Переданные мне доктором Аттиасом документы незамедлительно подам в Оболонский суд Киева после моего возвращения", - заявил Горошинский.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября Оболонский районный суд Киева по делу о совершении Януковичем государственной измены удовлетворил ходатайство стороны защиты и перенес заседание на 5 декабря. Адвокаты экс-президента заявили, что он находится на лечении и поэтому не сможет сегодня выступить в суде с последним словом, как это было запланировано ранее.

18 ноября адвокат Януковича Александр Горошинский сообщил, что экс-президент будет находиться в больнице около трех недель и не выступит 19 ноября с последним словом в суде по делу о госизмене.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса. Прокуроры просят назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.