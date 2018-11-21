ЕСПЧ рассмотрит засекречивание приговора суда о конфискации денег Януковича

В «Центре противодействия коррупции» настаивают, что решение Краматорского суда о спецконфискации 1,5 млрд долларов засекретили незаконно.

Общественная организация «Центр противодействия коррупции» заявляет, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению заявление о засекречивания приговора Краматорского городского суда Донецкой области, которым сомнительно конфисковали 1,5 млрд долларов режима бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом УНИАН сообщили в «Центре противодействия коррупции»

«Мы считаем незаконными засекречивание всего текста приговора суда и требуем эти решения отменить, а сам приговор обнародовать в Едином реестре судебных решений как того требует закон», - отмечает исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.

«Мы убеждены, что приговор незаконно засекретили, чтобы скрыть от общества то, как украли эти 1,5 млрд долларов при Януковиче, и кто из действующих экс-чиновников были соучастниками этого преступления», - добавляет эксперт.

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Она напомнила, что еще в октябре 2017 года ЦПК подал в суд на генерального прокурора Юрия Луценко и прокурора сил АТО Константина Кулика, которые засекретили своими решениями известный приговор Краматорского суда.

Однако, заметила Каленюк, от требований к Луценко ЦПК был вынужден отказаться. Требование же к прокурору Кулиуа суды даже отказались рассматривать по существу.

«Неудивительно, ведь приговор слишком скандальный - незаконно засекреченный и скрывает причастность соратников президента Порошенко к схеме. Суд отказал ЦПК даже в открытии производства по обжалованию постановления прокурора Константина Кулика, которым приговор засекретили впервые», - отметила она и добавила, что решение оставили в силе и высшие инстанции, мотивировали это тем, что ЦПК не является стороной в уголовном производстве и нет оснований обжаловать решение в административном суде.

«Поэтому, не согласившись с такими выводами украинских судов, Центр противодействия коррупции обратился в Европейский суд по правам человека», - подытожила Каленюк.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2017 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генпрокурор Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения. Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к Януковичу, и в июне 2014 года заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долларов.

11 января 2018 года заместитель генпрокурора Евгений Енин прокомментировал материал издания Al Jazeera, в котором содержалась ссылка на решение Краматорского суда, при помощи которого стала возможной конфискация 1,5 млрд долларов, похищенных у государства Януковичем и его сообщниками.

«Очень рекомендовал бы тщательно проанализировать именно первоисточник информации, а именно информацию, опубликованную телеканалом Al Jazeera», - отметил он и подчеркнул, что решение суда является законным, но детали процесса он раскрыть не может.

Заместитель генпрокурора отметил, что это решение суда не единственное, которое позволило конфисковать похищенные средства.

В публикациях ряда СМИ говорилось о том, что компания Investment Capital Ukraine, которая принадлежала Валерии Гонтаревой с ее назначением на должность председателя НБУ, помогала Януковичу вывести из страны 1,5 млрд долларов в период с 2012 по 2014 год, выступая посредником по покупке облигаций в долларах от имени восьми кипрских компаний.

Нацбанк не согласен с обвинениями в адрес своего руководства. Как пояснили в НБУ, государственный «Ощадбанк» привлек компанию ICU как лицензированного брокера для проведения сделок с нерезидентами, при этом в финучреждении подтвердили поступление денежных средств и проведение финансового мониторинга этих компаний. По данным НБУ, все документы и выписки со счетов в государственном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства.

В то же время, как пояснили в НБУ, в середине 2014 года появилась информация, что эти компании-нерезиденты могут принадлежать «преступной власти», после чего регулятор инициировал арест этих счетов.

Гонтарева заявила, что ее практическая деятельность в компании ICU главным образом была направлена на управление активами, и она не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности.

В свою очередь Луценко объяснил, что решение Краматорского суда о спецконфискации 1,5 млрд долларов Януковича было засекречено, чтобы не раскрывать участников преступной схемы из 500 предприятий, чтобы они не противодействовали следствию в других уголовных процессах.