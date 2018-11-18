Януковича выписали из института Склифосовского и перевезли в элитное медучреждение

В окружении экс-президента сообщили, что у Януковича травма некритичная.

Виктор Янукович был выписан из Института скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

Читайте такжеЯнукович "не может двигаться" из-за травмы и не выступит с последним словом на суде — адвокат (видео)

Об этом корреспонденту ТСН сообщили в медицинском учреждении. По словам сотрудницы Института, он поступил и выписался из приемного отделения. Больше информации не предоставили.

Факт травмирования также подтвердили в ближайшем окружении президента-беглеца. Там убеждают, что травма действительно серьезная, но не критична. Он сейчас якобы проходит лечение в одной из московских больниц не для простых смертных.

Адвокат Януковича Александр Горошинский отметил, что провел короткую встречу со своим клиентом в стенах медучреждения и убедился в его госпитализации. Таким образом Янукович не будет принимать участия 19 ноября в заседании Оболонского районного суда Киева по последнее словом, ведь "нет возможности самостоятельно передвигаться, подниматься с кровати". "Я единственное, что могу сказать, что это спортивная травма. Безусловно, что не будет иметь возможность выйти на связь с судом по состоянию здоровья", - добавил Горошинский.

После бегства в Россию Виктор Янукович давно превратился в человека-фантома. Время от время он созывает в Ростове-на-Дону или Москве пресс-конференции, где как-то даже признал, что лично просил Путина ввести войска в Украину.