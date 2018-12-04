НАТО фиксирует увеличение концентрации войск России на границах с Украиной на протяжении последних лет

По словам представителя Альянса, НАТО реагирует на эту концентрацию войск и на провокационные действия России на разных уровнях.

НАТО фиксирует увеличение концентрации российских войск на границах с Украиной на протяжении последних лет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила должностное лицо Альянса в рамках заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

«Это то (увеличение концентрации войск на границах с Украиной - УНИАН), что мы видим в последние годы с тех пор, как Россия начала этот кризис с незаконной и неправомерной аннексии Крыма. Это то, на основании чего НАТО и реагирует на нескольких уровнях», - сказала она.

По ее словам, реакция Альянса была выражена в декларациях по результатам саммитов в Брюсселе, Варшаве, Уэльсе. «Где мы призвали Россию снизить свою концентрацию войск, но тенденция такова (количество войск увеличивается - УНИАН)», - отметила представитель Альянса.

По ее словам, НАТО расширило свою стратегию сдерживания и обороны и усиливает передовое присутствие на восточном фланге. «НАТО также расширило свое присутствие в Черном море, особенно в течение последнего года», - добавила она.

Также, по словам представителя Альянса, НАТО продолжает мониторинг ситуации в районе Керченского пролива.