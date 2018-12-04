Главы МИД стран НАТО обсудят агрессию РФ в Керченском проливе

Министры иностранных дел стран НАТО 4 декабря пошлют России четкий призыв не использовать аннексию Крыма и нелегальную постройку Керченского моста для того, чтобы не пускать корабли украинского флота в Азовское море.

Министры иностранных дел стран НАТО во время заседания 4-5 декабря рассмотрят дестабилизирующее поведение России в отношении Украины в районе Керченского пролива

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил журналистам перед началом заседания в Брюсселе.

«Сегодня и завтра (4-5 декабря) министры иностранных дел стран НАТО будут проводить встречу и рассматривать широкий круг вопросов, имеющих важное значение для обеспечения нашей общей безопасности», - заявил он.

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«Мы рассмотрим дестабилизирующее поведение России, которую мы недавно видели, как Россия применяла военную силу против украинских судов и задержала корабли и моряков», - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО призвал Россию немедленно освободить захваченные украинские корабли и моряков.

Сегодня во второй половине дня в штаб-квартире Альянса состоится заседание Комиссии НАТО-Грузия-Украина, на которой детально обсудят ситуацию в Черном и Азовском морях.