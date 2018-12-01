Меркель и Путин договорились о "нормандском формате" переговоров насчет нападения РФ в море – Reuters
Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили ситуацию с захватом Россией украинских судов и моряков вблизи оккупированного Крыма.
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Об этом представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил в Twitter.
"В начале второго дня саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе канцлер Меркель поговорила с российским президентом Путиным. Внимание сосредоточено на ситуации в Сирии, а также ситуации между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море", - подчеркнул Зайберт.
Вместе с тем, как сообщает Reuters, Зайберт сообщил журналистам, что Меркель и Путин договорились провести переговоры по ситуации в Азовском море в «нормандском формате» на уровне внешнеполитических советников.
Также отмечается, что канцлер Германии во время разговора с Путиным выразила обеспокоенность по поводу событий в Керченском проливе.
Как сообщал УНИАН, 27 ноября Меркель призвала Путина к диалогу в связи с нападением российских военных на украинские суда в Керченском проливе. Глава немецкого правительства подчеркнула необходимость снижения напряженности в Азово-Черноморском регионе.