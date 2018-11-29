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Фракция Меркель признала «Северный поток-2» опасным для Европы и Украины - посол

10:57, 29 ноября 2018
Политика
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В Германии понимают опасность "Северного потока-2" / фото nord-stream2.com

На заседании крупнейшей фракции немецкого Бундестага, в котором приняла участие федеральный канцлер Ангела Меркель, был принят документ, который определяет стратегию развития партнерства Германии и Украины. В документе подтверждается, что фракция усматривает в «Северном потоке-2» опасность.

Об этом в Twitter сообщил Посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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«На заседании крупнейшей фракции ХДС/ХСС (246 депутатов) - с участием Канцлера А.Меркель - принят без преувеличения исторический документ, определяющий стратегию развития партнерства Германии и Украины на ближайшие годы!!!», - отметил он.

По его словам, принятие Дорожной карты поддержки Украины со стороны самой мощной парламентской фракции в Бундестаге именно в эти критические дни - знак солидарности против российской агрессии.

Мельник процитировал один из тезисов украинской стратегии ХДС/ХСС: «В Северном потоке-2 мы и дальше видим опасность, что Россия также и этот проект будет использовать для расширения возможностей дестабилизации Украины. Приходится констатировать, что NS2 (Nord Stream-2 – ред.) и дальше раскалывает Европу и трансатлантических партнеров».

Как сообщал УНИАН, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1". Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

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Теги: #Украина#Россия#Германия#Бундестаг#Северный поток-2