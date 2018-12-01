Климкин назвал нового уполномоченного по трансграничному сотрудничеству с Венгрией

На следующей неделе в Будапеште Николай Балтажи обсудит с венгерскими чиновниками совместные проекты по развитию Закарпатья.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Николай Балтажи стал уполномоченным по трансграничному сотрудничеству.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Facebook.

Климкин отметил, что даже в самых сложных ситуациях в отношениях с венгерской стороной украинские дипломаты "искали точки соприкосновения".

"Недавние встречи дают надежду, что наши с венгерским коллегой усилия не были напрасными", - добавил он.

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Климкин напомнил, что 26 ноября в Киеве заместители глав МИД обеих стран обсудили ряд конкретных проектов сотрудничества.

"Прежде всего, говорили об использовании венгерского кредита в 50 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры, модернизацию пунктов пропуска и строительство объездной дороги вокруг Берегово. Речь шла и о совместном контроле на границе, запуск нового поезда Мукачево-Будапешт, начало прямого авиасообщения Львов-Будапешт компанией WizzAir", - сообщил Климкин.

"Не обошли и вопросы взаимодействия при привлечении венгерской помощи в развитие Закарпатья. Важно, что на этих консультациях наш новый уполномоченный по трансграничному сотрудничеству Николай Балтажи лично познакомился со своими венгерскими коллегами. Уже на следующей неделе в Будапеште должна состояться их предметная встреча", - добавил он.

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Также глава МИД напомнил, что 28 ноября были проведены отдельные консульские консультации, на которых был начат диалог по вопросам гражданства, и в частности венгерской стороне был передан проект соглашения о сотрудничестве для предотвращения случаев безгражданства и множественного гражданства.

"Это практический шаг, направленный на то, чтобы этот спорный вопрос перевести из политического в правовую плоскость. Рассчитываю, что венгерские партнеры серьезно воспримут нашу инициативу", - заявил глава МИД.

Климкин заявил, что к следующей встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто, которая должна состояться на следующей неделе в Милане, страны подходят с некоторыми наработками.

Как сообщал УНИАН, в октябре в МИД Украины обещали создать должность ответственного за трансграничное сотрудничество, в частности с Венгрией.