Климкин назвал нового уполномоченного по трансграничному сотрудничеству с Венгрией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Николай Балтажи стал уполномоченным по трансграничному сотрудничеству.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Facebook.
Климкин отметил, что даже в самых сложных ситуациях в отношениях с венгерской стороной украинские дипломаты "искали точки соприкосновения".
"Недавние встречи дают надежду, что наши с венгерским коллегой усилия не были напрасными", - добавил он.
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Климкин напомнил, что 26 ноября в Киеве заместители глав МИД обеих стран обсудили ряд конкретных проектов сотрудничества.
"Прежде всего, говорили об использовании венгерского кредита в 50 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры, модернизацию пунктов пропуска и строительство объездной дороги вокруг Берегово. Речь шла и о совместном контроле на границе, запуск нового поезда Мукачево-Будапешт, начало прямого авиасообщения Львов-Будапешт компанией WizzAir", - сообщил Климкин.
"Не обошли и вопросы взаимодействия при привлечении венгерской помощи в развитие Закарпатья. Важно, что на этих консультациях наш новый уполномоченный по трансграничному сотрудничеству Николай Балтажи лично познакомился со своими венгерскими коллегами. Уже на следующей неделе в Будапеште должна состояться их предметная встреча", - добавил он.
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Также глава МИД напомнил, что 28 ноября были проведены отдельные консульские консультации, на которых был начат диалог по вопросам гражданства, и в частности венгерской стороне был передан проект соглашения о сотрудничестве для предотвращения случаев безгражданства и множественного гражданства.
"Это практический шаг, направленный на то, чтобы этот спорный вопрос перевести из политического в правовую плоскость. Рассчитываю, что венгерские партнеры серьезно воспримут нашу инициативу", - заявил глава МИД.
Климкин заявил, что к следующей встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто, которая должна состояться на следующей неделе в Милане, страны подходят с некоторыми наработками.
Как сообщал УНИАН, в октябре в МИД Украины обещали создать должность ответственного за трансграничное сотрудничество, в частности с Венгрией.