США призвали Россию прекратить поддержку сепаратистов и пригрозили ужесточением давления

Государственный секретарь США Джон Керри призвал Россию немедленно прекратить поддержку сепаратистов. В противном случае давление на Москву будет усиливаться.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу Государственным департаментом США в связи с событиями в Мариуполе. "Мы призываем Россию немедленно прекратить поддержку сепаратистов, закрыть международную границу с Украиной, вывести все вооружение, боевиков и прекратить финансовую поддержку. В противном случае давление США и международного сообщества на Россию и ее ставленников будет только усиливаться", - говорится в заявлении.

Керри отметил, что присоединяется к его европейским коллегам в осуждении ужасного нападения поддерживаемых Россией сепаратистов на гражданских в Мариуполе, мирный город, расположенный в 25 километрах от линии прекращении огня, определенной Минскими договоренностям, с использованием ракетных систем Град и другого современного оружия. Он напомнил, что наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили смерть, как минимум, 20 погибших, включая женщин, детей и стариков.

Читайте такжеОпубликовано видео момента удара Градов по Мариуполю "Новая атака сепаратистов, не только в Мариуполе и Дебальцево, но и вдоль линии прекращения огня подогревалась российским безответственным и опасным решением поставлять им в эти недели тысячи нового современного вооружения, включая ракетные системы, тяжелую артиллерию, танки, бронированные машины в придачу к операционноому командованию и контролю. Российские обязательства Минским договоренностям будут оценены не словами, но действиями", - подчеркнул Керри.