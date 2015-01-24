Если США признает Россию спонсором терроризма, Евросоюз присоединится - эксперт

Такое мнение высказал политолог Тарас Кузьо на сайте двухнедельника New Eastern Europe, передает Крым. Реалии.

«За гибридной войной России Европа не заметила второго российского фронта - рассадничества российского терроризма в Украине. В то время как для большинства украинцев гибридная война на Донбассе кажется чем-то далеким, террористическая кампания, которая распространяется и становится все более убийственной, как показал взрыв в Харькове, в результате которого пострадали 20 человек, и подрыв поезда в Запорожье, намного ближе к дому», - пишет Кузьо.

Россия проводила учения «зеленых человечков», которые захватили Крым и государственные учреждения в Донецке весной; СБУ задержала членов многочисленных террористических группировок в различных украинских городах, некоторые из которых признались в прохождении обучении в Севастополе; а российское оружие и взрывные устройства обнаруживают в почтовых отправлениях и машинах, которые следуют из Восточной Украины. Эти и другие факты свидетельствуют, пишет политолог, что Россия давно стала тем, что Государственный департамент США называет «государством-спонсором терроризма», а сепаратистские группы на Донбассе соответствуют определению «международного терроризма».

«Несмотря на это, на высшем уровне Евросоюза и США до сих пор не хватает политической воли, чтобы объявить Россию государством - спонсором терроризма». Вашингтон не хочет признавать «ДНР» и «ЛНР» «террористическими государствами», поскольку это привело бы к следующему шагу: вытеснению Россией таких государств - спонсоров терроризма, как Куба, Судан и Сирия. Если США признает Россию спонсором терроризма, Евросоюз будет вынужден присоединиться и ввести более жесткие санкции», - пишет политолог.

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Поражения украинских военных заставляют усомниться в успехе политики США относительно Украины, которую Барак Обама в своей речи «О положении государства» назвал «проявлением силы». Об этом на страницах «Форейн полиси» пишут Джеймс Миллер и Пьер Во из издания The Interpreter, которое освещает конфликт на востоке Украины.

«Можно было бы сказать, что Обама прав, а Америка успешно прокладывает путь к свободной, мирной и демократической Украине, если бы Путин отступал и становился бы все более мирным. Но на самом деле он лишь усиливает агрессию», - пишут авторы статьи.

Миллер и Во подчеркивают: США и международное сообщество уже давно игнорируют просьбы Киева предоставить точное оружие и беспилотные летальные аппараты для «эффективной и гуманной обороны и отражения нападений сепаратистов».

«США заявляют, что предоставили украинским пограничникам бронированные авто, но не понятно, как по мнению Вашингтона, эти авто будут чувствовать себя против танков T-72 и другого российского тяжелого вооружения, которое активно прибывает в Восточную Украину», - говорится в материале.

Запад должен осознать, что Украина не сможет отразить вторжение Путина в одиночку, убеждены авторы.

«Пока не похоже, что Вашингтон помогает Киеву защититься от бандита из Москвы», - резюмируют Миллер и Во.