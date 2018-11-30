Климкин анонсировал, что в ближайшее время будет прекращено действие около 40 договоров с Россией

Он напомнил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ от 1997 года прекращает свое существование.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал, что в ближайшее время будет прекращено действие около 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией. Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

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Он напомнил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ от 1997 года прекращает свое существование.

"Мы дали соответственно России четкий месседж и дипломатическую ноту, что он прекращает свое существование в соответствии с процедурой, которая в него заложена. Поэтому никого договора не будет. За шесть месяцев после того, как мы его подали, он совсем прекращает свое существование (31 марта 2019 года - УНИАН)", - подчеркнул Климкин.

"Мы за последнее время убили 48 двусторонних соглашений, но к ним нужно относиться очень аккуратно в контексте того, чтобы то, что мы эти соглашения убиваем, не помешали просто нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро - это около 40 соглашений", - подчеркнул Климкин. Он сказал, что Украина в корне пересматривает всю двустороннюю договорно-правовую базу с Россией.

"То, что существовало до войны - оно по определению не имеет смысла", - подчеркнул Климкин.