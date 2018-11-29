Морское направление наиболее уязвимо в обороне Украины от российской агрессии - командующий ВМС

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко подчеркнул, что Россия нарушает все нормы международного права.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявляет, что морское направление наиболее уязвимо в обороне страны от российской агрессии, угроза которой не исчезает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом командующий ВМС сказал во время выступления на II Международной конференции по вопросам морской безопасности.

"Морское направление сейчас стал самым уязвимым для обороны Украины. Агрессивные амбициозные российские действия в будущем тоже будут угрозой для Украины на море", - отметил Воронченко.

По его словам, захват Россией украинских судов стал ярким подтверждением того, что РФ нарушает все нормы международного права.

"Согласно статьям 17 и 38 Конвенции ООН по морскому праву и статье 2 договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины имеют право свободно пользоваться свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море", - подчеркнул Воронченко.

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Он подчеркнул, что украинские суда имели иммунитет, и поэтому российские силовики не имели права применять оружие.

"В действиях российских военнослужащих усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, и они должны понести за это ответственность", - добавил Воронченко.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Все 24 моряка, находившиеся на судах, попали в плен. Трое из них ранены.

Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

27 ноября военная прокуратура Южного региона Украины сообщила о подозрении восьми военнослужащим РФ, участвовавших в захвате украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.