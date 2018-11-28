Путин вновь талдычит о «братстве и близости" украинского и российского народов

Он считает, что украинский народ "даст оценку сегодняшним событиям так же, как грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили".

Президент РФ Владимир Путин после атаки российских военных на украинские корабли в Керченском проливе заявил, что российский и украинский народы останутся братскими и очень близкими".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"Что касается долгосрочных перспектив, как бы там не было, кто бы сегодня при власти в Киеве не находился, российский и украинский народы всегда были и навсегда останутся братскими и очень близкими народами. Эта политическая пена сойдет, придет", - утверждает Путин.

Он считает, что украинский народ даст оценку сегодняшним событиям так же, как грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили".

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", осуществлявшим плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

В командовании ВМС Украины отметили, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, уже возвращавшимся в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шестеро украинских военнослужащих получили ранения, 24 украинских военнослужащих были захвачены в плен.

По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в Симферополе подконтрольный оккупантам суд уже арестовал 15 украинских моряков. Их обвиняют в незаконном пересечении границы по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса России.

Министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по правам человека относительно необходимости защиты и освобождения захваченных Россией украинских моряков.