Семьям взятых в плен Россией моряков необходима помощь для оплаты адвокатов - Денисова

Омбудсмен призвала разработать проект закона "О внесении изменений в программу государственного бюджета на 2018 год".

Семьям взятых в плен Россией украинских моряков необходима помощь для оплаты адвокатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила во время заседания Кабинета министров Украины уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Есть проблема оплаты адвокатов. Я прошу вас дать поручение, если это возможно, МинВОТ и всем причастным министерствам для того, чтобы они как можно скорее разработали проект закона "О внесении изменений в программу государственного бюджета на 2018 год" по коду 1601020, чтобы в эту редакцию, которая сейчас имеется, внесли военнопленных. Это даст возможность внести изменения в постановление Кабмина 328, чтобы за те средства предоставить семьям военнопленных возможность оплатить адвокатов", - сказала она.

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В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал соответствующее поручение.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Всего в плен были захвачены 24 украинских военнослужащих.

По информации Денисовой, Симферополе подконтрольный оккупантам суд уже арестовал 15 украинских моряков.

Их обвиняют в незаконном пересечении границы по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса России.