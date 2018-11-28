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Семьям взятых в плен Россией моряков необходима помощь для оплаты адвокатов - Денисова

12:16, 28 ноября 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила во время заседания Кабинета министров Украины уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Есть проблема оплаты адвокатов. Я прошу вас дать поручение, если это возможно, МинВОТ и всем причастным министерствам для того, чтобы они как можно скорее разработали проект закона "О внесении изменений в программу государственного бюджета на 2018 год" по коду 1601020, чтобы в эту редакцию, которая сейчас имеется, внесли военнопленных. Это даст возможность внести изменения в постановление Кабмина 328, чтобы за те средства предоставить семьям военнопленных возможность оплатить адвокатов", - сказала она.

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В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал соответствующее поручение.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Всего в плен были захвачены 24 украинских военнослужащих.

По информации Денисовой, Симферополе подконтрольный оккупантам суд уже арестовал 15 украинских моряков.

Их обвиняют в незаконном пересечении границы по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса России.

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Теги: #украинские моряки#Людмила Денисова