Россия сконцентрировала корабли в районе Керченского пролива, к провокации готовились заранее – Порошенко

Действия россиян были целенаправленными - с подводом необходимой авиации, средств РЭБ, десанта, спецназа, отметил президент.

В данный момент корабли ВМС РФ размещены по всей акватории Азовского моря, особенно высокая их концентрация – в районе Керченского пролива.

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Такое заявление сделал в Twitter президент Украины Петр Порошенко.

Комментируя российскую атаку против ВМС Украины, президент отметил, что россияне готовились к ней заранее.

«То есть они знали, они готовились. Это были целенаправленные действия, с подведением необходимой для них авиации, средств радиоэлектронной борьбы, десанта, спецназа», – указал он.

В Азовському морі кораблі РФ розташовані по всій акваторії, особлива концентрація в районі Керченської протоки. Тобто вони знали, вони готувалися. Це були цілеспрямовані дії, з підведенням необхідної для них авіації, засобів радіоелектронної боротьби, десанту, спецназу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 ноября 2018 г.

Напомним, 25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются 24 украинских моряка.