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Россия сконцентрировала корабли в районе Керченского пролива, к провокации готовились заранее – Порошенко

20:35, 27 ноября 2018
Политика
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Петр Порошенко рассказал о ситуации в Азовском море / facebook.com/navy.mil.gov.ua

В данный момент корабли ВМС РФ размещены по всей акватории Азовского моря, особенно высокая их концентрация – в районе Керченского пролива.

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Такое заявление сделал в Twitter президент Украины Петр Порошенко.

Комментируя российскую атаку против ВМС Украины, президент отметил, что россияне готовились к ней заранее.

«То есть они знали, они готовились. Это были целенаправленные действия, с подведением необходимой для них авиации, средств радиоэлектронной борьбы, десанта, спецназа», – указал он.

Напомним, 25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются 24 украинских моряка.

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Новость в сюжете: Атака россиян в Азовском море
Теги: #Россия#Порошенко#Керченский пролив