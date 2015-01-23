Двое судей, которые должны рассматривать дело против "беркутовцев", взяли отвод

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено во время подготовительного судебного заседания по делу.

В начале судебного заседания сторона обвинения заявила ходатайство о том, что судья Андрей Новак не может участвовать в процессе, поскольку вел заседание по избранию меры пресечения обвиняемым "беркутовцам" и должен быть отстранен.

После этого другая судья Олеся Батрин заявила о самоотводе, отметив, что она также участвовала в подобных заседаниях по этому делу.

После пребывания судей в совещательной комнате председательствующая в судебном процессе судья Лариса Цокол объявила перерыв в заседании до 14.10 для формирования нового состава коллегии.

Читайте такжеДело отпустившей экс-беркутовца судьи передадут в судВ свою очередь присутствующие в зале активисты Евромайдана и потерпевшие назвали такие действия суда умышленными и направленными на затягивание судебного процесса.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования и начато ознакомление потерпевших с материалами уголовного производства в отношении командира роты специального назначения полка милиции особого назначения «Беркут» при ГУ МВД Украины в г. Киеве Дмитрия Садовника и двух его подчиненных - Зинченко и Аброськина, которые совместно с другими правоохранительными органами утром 20 февраля 2014 года, выполняя преступный приказ бывших руководителей, неправомерно применили огнестрельное оружие и совершили убийство 39 участников акций протеста на ул. Институтской в Киеве.

Осенью Печерский райсуд Киева изменил Садовнику меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, и подозреваемый скрылся, он объявлен в розыск.