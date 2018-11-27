"Посредники нам не нужны": Лавров прокомментировал атаку России на украинские корабли

"Спонсоры украинского руководства" должны "поставить ему на вид и жестко предупредить о недопустимости такой игры с огнем", уверен Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что посредники в диалоге между Украиной и РФ после атаки на украинские корабли в Керченском проливе не нужны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дриано.

«Что касается инцидента на входе в Керченский пролив из Черного моря, вчера эта ситуация обсуждалась в телефонном разговоре президента Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая позвонила Владимиру Владимировичу», - сказал Лавров.

По его словам, было достигнуто определенное понимание, которое будет в ближайшее время реализовано. «Я не вижу необходимости в каких-то посредниках», - добавил Лавров.

Он отметил, что если партнеры Украины в Европе заинтересованы в том, чтобы подобных инцидентов больше не было, «необходимо послать очень сильный сигнал Киеву».

По мнению Лаврова, на практике можно все вопросы решать на уровне пограничных «властей на местах», решать технические вопросы, «которые украинской стороне не совсем понятны».

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«Основное зависит не от Совбеза ООН, ОБСЕ или каких-то других организаций, а от того, чтобы спонсоры украинского руководства поставили ему на вид и жестко предупредили о недопустимости такой игры с огнем», - добавил Лавров.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход российская сторона была проинформирована заранее в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохода через пролив.