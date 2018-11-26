Опубликован текст законопроекта о введении военного положения в Украине

Закон немедленно объявляется через средства массовой информации и вступает в силу со дня его опубликования.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№ 9338). Текст закона обнародован на сайте партамента.

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Согласно тексту проекта закона, им утверждается указ президента Украины от 26 ноября.

В период действия военного положения, введенного указом, частичная мобилизация объявляется президентом в сроки и в объемах в соответствии с угрозами национальной безопасности и обороны Украины.

Закон немедленно объявляется через средства массовой информации и вступает в силу со дня его опубликования.

В пояснительной записке относительно общей характеристики и основных положений законопроекта, в частности указано, что предусмотрено утвердить указ президента от 26 ноября "О введении военного положения в Украине", которым в Украине с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года, сроком на 60 суток, до 14 часов 00 минут 25 января 2019 года, вводится военное положение, решаются вопросы, связанные с введением названного особого правового режима.

Государственным органам предоставляются поручения по: введению в действие плана внедрения и обеспечения мероприятий правового режима военного положения в Украине; обеспечение поставки Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям материально-технических ресурсов и имущества, предоставления услуг и их финансирования в объемах, которые необходимы для эффективного выполнения возложенных на них задач в особый период; - приведение в готовность к выполнению задач по предназначению в особый период, с введением степени "Полная готовность" определенных объектов единой государственной системы гражданской защиты, ее функциональных и территориальных подсистем; образование советов обороны и обеспечения содействия военному командованию в организации и осуществлении мероприятий правового режима военного положения.

Принятие закона легитимизирует указ президента Украины "О введении военного положения в Украине" и будет иметь следствием введение военного положения в Украине, говорится в пояснительной записке.