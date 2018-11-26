"НАТО может ввести корабли": журналист рассказал причину для введения военного положения в Украине

"Мои источники утверждают, что этот особый режим нужен для повышения статуса отношений с Северо-Атлантическим альянсом", - рассказал Орест Сохар.

Главная причина введения режима военного положения в Украине может заключаться в том, чтобы предоставить НАТО возможность вмешаться в конфликт. В таком случае события в Керченском проливе приобретут совсем другое геополитическое значение.

Такое мнение со ссылкой на собственные источники выразил в Facebook шеф-редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар. "Мои источники утверждают, что этот особый режим нужен для повышения статуса отношений с Северо-Атлантическим альянсом: чтобы НАТО ввело свои корабли в акваторию Черного моря, тогда должно произойти что-то особенное. Введение военного положения именно на эту важность и указывает", - добавил он.

По его словам, россияне долго и тщательно готовились к этому инциденту.

"Со времен аннексии — это уже второй проход наших ВМС из Одессы до Мариуполя, где происходит строительство военно-морской базы. И каждый раз, как утверждают начальник генштаба ВСУ Муженко и руководитель ВМС Воронченко, украинская сторона сообщала о прохождении акватории в соответствии с требованиями действующего международного законодательства", — рассказал Сохар.

Читайте такжеУ Путина прокомментировали атаку на украинские военные корабли

При этом он напомнил, что в течение последних двух месяцев россияне активно стягивали тяжелые вооружения к линии разграничения, а также усиливали личный состав военного контингента в Крыму. В течение последней недели российские телеканалы активно рассказывали о "крутизне российского флота".

По его мнению, поведение агрессора можно трактовать по-разному, но россияне готовились к этой операции, которая может иметь многоплановое назначение: от простого отвлечения внимания от событий на Донбассе к новому витку агрессии.

Как известно, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий для отпора вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16.00.

Во время заседания СНБО Порошенко анонсировал проведение консультаций по ситуации вокруг акта агрессии РФ в районе Керченского пролива с международными партнерами, в том числе с руководителями международных организаций.