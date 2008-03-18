СБУ проводит выемку документов у Добкина

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят выемку документов в Харьковском горсовете.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы горсовета Нина МАРЧЕНКО, в эти минуты в помещении городского совета находятся 9 представителей Управления СБУ в Харьковской области, которые «пытаются вручить постановление о проведении то ли обыска, то ли выемки документов в рамках какого-то уголовного дела».

По ее словам, в присутствии представителей средств массовой информации с сотрудниками СБУ общается секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС. Городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН «отсутствует по делам».

Н.МАРЧЕНКО отметила, что о приходе представителей СБУ в горсовете «никто не был предупрежден».

Как сообщал УНИАН, в понедельник на пресс-конференции Г.КЕРНЕС заявил, что ему стало известно о подготовке «широкомасштабной провокации», которую должно провести Управление СБУ в Харьковской области во главе с начальником Андреем МУХАТАЕВЫМ «в отношении Харьковского городского председателя, членов исполнительного комитета, городского совета и в целом органов местного самоуправления». В связи с этим власти Харькова направили телеграмму главе Секретариата Президента Украины, генеральному прокурору, руководству СБУ, комитетам Верховной Рады.

После этого заявления в Харьков в понедельник срочно прибыла народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ, которая заявила на пресс-конференции, что фракция Партии регионов инициирует создание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию деятельности руководителя Управления СБУ в Харьковской области Андрея МУХАТАЕВА. Проект постановления о создании ВСК может быть подан на рассмотрение ВР уже сегодня, 18 марта, сообщила И.БОГОСЛОВСКАЯ.