В Бундестаге отреагировали на ситуацию в Азовском море

Там отметили, что эта эскалация является доказательством того, что Россия не заинтересована в каких-либо результатах от переговорного процесса относительно Украины.

Эскалация Россией напряженности в Азовском море доказывает отсутствие интереса с ее стороны к поиску путей мирного урегулирования конфликта с Украиной.

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Об этом в своем "Твиттере" написал глава комитета немецкого Бундестага по внешней политике Норберт Реттген (Христианско-демократический союз).

"Да, к сожалению. Эта эскалация является доказательством того, что Россия, похоже, не заинтересована в каких-либо результатах от переговорного процесса относительно Украины", - заявил он, передает ЕвроПравда.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. В результате, по данным ВМС, россиянами были захвачены три корабля и ранены шесть украинских военнослужащих.

Во время заседания СНБО начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в целом в украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.