РФ атаковала корабль ВМС Украины: появились фото
12:43, 25 ноября 2018Политика
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В ВМС Украины заявили, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя.
Пограничники РФ осуществили агрессивные действия, протаранив буксир / ФСБ
Федеральная служба безопасности РФ опубликовала фотографии кораблей ВМС Украины, которых протаранили в Азовском море
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В ВМС Украины заявили, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя.
В ведомстве утверждают, что российские пограничные корабли — катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", "Мангуст", МПК "Суздалец" — осуществили откровенно агрессивные действия, протаранив буксир.
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