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РФ атаковала корабль ВМС Украины: появились фото

12:43, 25 ноября 2018
Политика
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Пограничники РФ осуществили агрессивные действия, протаранив буксир / ФСБ

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В ВМС Украины заявили, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя.

В ведомстве утверждают, что российские пограничные корабли — катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", "Мангуст", МПК "Суздалец" — осуществили откровенно агрессивные действия, протаранив буксир.

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Теги: #ФСБ#ВМС