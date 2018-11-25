РФ атаковала корабль ВМС Украины: появились фото

В ВМС Украины заявили, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя.

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала фотографии кораблей ВМС Украины, которых протаранили в Азовском море Читайте такжеРоссийский корабль протаранил военный буксир ВМС Украины в Азовском море В ВМС Украины заявили, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя. В ведомстве утверждают, что российские пограничные корабли — катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", "Мангуст", МПК "Суздалец" — осуществили откровенно агрессивные действия, протаранив буксир.

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