Экс-премьера Азарова увидели в частной клинике в Москве (видео)

Экс-премьера Украины Николая Азарова, который находится в розыске, видели в частной клинике "Медси" в Москве.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" сообщил российский журналист Сакен Аймурзаев.

"Добрые люди прислали мне это видео. Разыскиваемый бывший премьер Украины спокойно прогуливается по коридору частной клиники "Медси "в Москве. Клиника принадлежит АФК-Система Владимира Евтушенкова", - написал журналист.

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Он опубликовал видео, на котором видно, как разыскиваемый властями Украины и Интерполом Николай Азаров идет по коридору клиники. При этом он выглядит вполне здоровым и одет в деловой костюм.