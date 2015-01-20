Азарова постановили взять под стражу

Таким образом, избрание этой меры пресечения позволяет следователям Генпрокуратуры требовать экстрадиции Азарова с территории Российской Федерации, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте такжеСуд заочно арестовал Януковича, ГПУ может требовать его экстрадиции из РФКак сообщал УНИАН, 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от исполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, которые закончились кровопролитием.

Вместе с Януковичем из Украины сбежали и его «соратники», в частности - Азаров.

Против Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Они объявлены в розыск.

Также против ряда высокопоставленных должностных лиц времен Януковича открыты уголовные производства по фактам отмывания средств и выведения капиталов.

12 января 2015 г. министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Интерпол объявил в розыск экс-президента Януковича, Николая Азарова и еще нескольких лиц.

16 января генпрокурор Виталий Ярема заявил, что Генеральная прокуратура готовит пакет документов для начала процедуры экстрадиции из РФ Януковича, Азарова и других украинских высокопоставленных должностных лиц, которых Интерпол объявил в международный розыск.