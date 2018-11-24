Порошенко уволил главу Черновицкой облгосадминистрации

Александр Фищук занимал должность председателя Черновицкой ОГА с января 2015 года.

Президент Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Текст соответствующего указа от 23 ноября опубликован на сайте главы государства. Читайте такжеПорошенко назначил нового главу Черкасской ОГА Другим своим указом президент наградил Фищука орденом "За заслуги" ІІІ степени. В документе отмечается, что Фищук награжден "за весомый личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Черновицкой области, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм". Как сообщал УНИАН, Порошенко назначил Фищука главой Черновицкой облгосадминистрации 6 января 2015 года. Напомним, 24 октября Кабинет министров согласовал увольнение председателей Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций.

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