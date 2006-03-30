Кушнарев сравнил Тимошенко с вчерашним затмением

Руководитель избирательной компании Партии Регионов считает, что если б они предложили лидер БЮТ Юлии Тимошенко пост премьера, то она бы согласилась на коалицию с ними.

"У меня лично сложилось впечатление: если бы мы предложили Юлии Владимировне создать с нами коалицию и пообещали навечно пост премьера, то стали бы для Тимошенко лучшими друзьями", - прокомментировал Кушнарев пресс-конференцию Тимошенко.

"Любая избирательная кампания делает риторику политических лидеров нередко воинственной", - считает Кушнарев, слова которого приводит его пресс-слжуба.

"Хотя многие политики на глазах "остывают", и в их высказываниях и поступках появляется все больше конструктивизма и способности к компромиссам ради будущего Украины", - сказал он.

"На этом фоне Юлия Владимировна выглядит, как природная аномалия или вчерашнее затмение среди ясного дня", - отметил Кушнарев.

Он также отметил, что у него создается ощущение, что Тимошенко "слышит и видит одну лишь себя". "Такое одномерное восприятие пространства просто удивляет – умный же человек", - отметил он.

Он также считает, что она "ведет себя, как настоящий большевик, считающий, что существуют лишь два мнения: ее – абсолютно верное - и неправильное".

"По-моему, она сама себя зомбирует: я лучший премьер в прошлом и единственный – будущем", - сказал он.

"Українська правда"