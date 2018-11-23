Украина не будет обсуждать с Венгрией толкование украинских законов на украинской территории - Климкин

Глава МИД напомнил, что 28 ноября в Киеве состоятся украинско-венгерские консульские консультации относительно выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатья.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Украина не будет дискутировать с Венгрией как толковать украинские законы на украинской территории.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Мы не дискутируем с венгерской стороной как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и многие другие важные вопросы обсудим на украинско-венгерских консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с Петером Сийярто", - сообщил Климкин.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консул Венгрии в Берегово был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

25 октября министр иностранных дел Климкин сообщил, что Украина и Венгрия 28 ноября проведут в Киеве комплексные консульские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что Будапешт перенес выдачу своих паспортов жителям Закарпатья с Берегового в соседний венгерский город Кишварда на востоке стране.

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22 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинским законам.

Справка УНИАН. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия Верховной Радой нового закона об образовании в 2017 году. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Министр иностранных дел Венгрии потребовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с нынешней украинской властью невозможно достичь договоренности. Орбан выразил надежду, что после президентских выборов в 2019 году с властью Украины будет легче договариваться.