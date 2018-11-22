Нардеп Березкин считает, что НАБУ попытается взять реванш после провальной попытки снять с него неприкосновенность

По словам Станислава Березкина, сегодня планируется подача иска в ЕСПЧ по эпизоду незаконности обысков и задержаний со стороны НАБУ, а также из-за нарушения прав на презумпцию невиновности.

После отказа Верховной Рады поддержать представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Станислава Березкина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может начать давление на фигурантов дела о долгах перед "Ощадбанком" компании "Креатив".

Такое мнение высказал в интервью "Фактам" сам нардеп.

"Но я обращаю ваше внимание, что мой сын все равно остается под следствием. Правда, следственные действия на сегодня не проводятся, а Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается тем, что давит на членов моей семьи и бывших сотрудников "Креатива". Я опасаюсь, что после поражения в парламенте НАБУ постарается взять реванш. Они могут додумать в деле новые эпизоды или попробуют отыграться на остальных фигурантах дела, сопровождая какими-то агрессивными пиар-действиями", - заявил Березкин.

При этом, по словам депутата, само выдвигаемое НАБУ обвинение изначально являлось бесперспективным, и развалилось бы независимо от решения ВР.

"Было очевидно, что обвинения со стороны прокуратуры надуманные. Они нелогичны и не подтверждены документами. Это стало совершенно понятно еще на заседании регламентного комитета Верховной Рады. Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогли четко ответить ни на один вопрос народных депутатов. Поэтому регламентный комитет в своем заключении указал, что достаточных доказательств для снятия неприкосновенности нет", - сообщил он.

Станислав Березкин в очередной раз заявил, что кредит "Ощадбанка" брался компанией "Креатив" на пополнение оборотных средств. В частности, компания планировала купить за них пальмовое масло. Деньги по контракту были перечислены за границу. Но, поскольку поставщик не выполнил свои обязательства, деньги вернулись в Украину в полном объеме на тот же счет в "Ощадбанке".

Также депутат заявил, что во время продажи компании вместе с долгами на балансе компании, в залоге у банка был новый элеватор. Одной стоимости которого хватило бы на покрытие всех долгов компании перед "Ощадбанком".

"Нас обвиняют в хищении на сумму 160 миллионов гривен. Даже если продать элеватор с дисконтом, денег хватит, чтобы закрыть все обязательства", - уверен депутат.

При этом не исключает, что речь о продаже элеватора не ведется намеренно.

"Поймите, если продать этот залог, кредит будет погашен и пропадет сам повод возбуждать уголовное дело и устраивать из этого публичный процесс. Это в очередной раз подтверждает, что речь идет о хозяйственном споре", - считает он.

По словам Станислава Березкина, сегодня планируется подача иска в ЕСПЧ по эпизоду незаконности обысков и задержаний со стороны НАБУ, а также из-за нарушения прав на презумпцию невиновности.

"Мы должны признать, что это был далеко не единственный случай, когда НАБУ еще до суда активно формировало общественное мнение. Мало того, что это нарушение презумпции невиновности. У меня создается впечатление, что публичные обвинения и пиар были основными средствами работы следователей", - резюмировал депутат.

Отметим, 20 ноября 2018 года Верховная Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Станислава Березкина (депутатская группа "Воля народа").

На следующий день представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, что следствие относительно депутата по делу о хищении 20 млн долларов Ощадбанка остановлено.