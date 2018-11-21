Глава Украинского Хельсингского союза удивлен заявлением АП о "позитивном выводе Совета Европы" по законопроекту об адвокатуре

Из текста надо убирать очевидно вредные вещи, и ни в коем случае не допустить принятия завтра этого законопроекта, написал Павличенко.

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко высказал удивление по отношению к заявлению Администрации Президента Украины о якобы "позитивной оценке Советом Европы" по законопроекту №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", который признан коррупциогенным комитетом Верховной Рады Украины по предотвращению и противодействию коррупции.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook. "Какая-то двусмысленность. Заключения Венецианской комиссии нет. Законопроект несовершенен и вреден, с коррупционными рисками. Именно из-за этих коррупционных рисков законопроект не прошел комитет. Процедура прохождения через комитет, как всегда при проталкивании, ломается через колено. Из текста надо убирать очевидно вредные вещи, и ни в коем случае не допустить принятия завтра этого законопроекта", - написал Павличенко.

Ранее Совет адвокатов Украины (САУ) заявил, что никакие официальные оценки законопроекта Советом Европы (СЕ) не предоставлялись, поэтому заявления о том, что законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" положительно оценил Совет Европы, не соответствуют действительности.

"На самом деле, оценка документа на этапе его разработки была осуществлена ​​в Отчете экспертов Совета Европы "Относительно проекта закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и других связанных законодательных актов Украины еще в декабре 2017 года", - говорится в резолюции САУ от 21 ноября 2018 года.

В резолюции САУ подчеркнули, что "последствиями принятия законопроекта №9055 станет ухудшение международного имиджа Украины, фактическая невозможность выполнения международных соглашений и договоров, прежде всего Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, потеря позиций в международных рейтингах демократии и инвестиционной привлекательности Украины".

Также депутат Верховной Рады Игорь Луценко (фракция "Батьківщина") сообщил, что парламентский комитет по предотвращению и противодействию коррупции признал коррупциогенным законопроект №9055 "Про адвокатуру и адвокатскую деятельность".

21 ноября Администрация президента Украины заявила, что Совет Европы предоставил положительное заключение по законопроекту №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

11 сентября Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) выдвинула требование обязательной оценки законопроекта №9055 Венецианской комиссией. По мнению НААУ, внесенный законопроект содержит угрозы уничтожения институциональной гарантии независимости адвокатуры и возвращение государству полномочий по организации доступа к адвокатской профессии и осуществления дисциплинарных процедур.

Напомним, 6 сентября президент Петр Порошенко зарегистрировал в Раде законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" как неотложный.