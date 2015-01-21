Порошенко призвал мир поверить в Украину

«Мы нуждаемся очень хорошо скоординированных усилий всего мира, чтобы победить в этой битве», - отметил Президент.

«Украина нуждается не только в солидарности. Украина нуждается в вере. Поверьте в Украину!», - заявил Глава государства, выступая на заседании «Будущее Украины» в рамках Давосского экономического форума, говорится в сообщении пресс-службы президента.

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Президент подчеркнул, что ценности не могут становиться предметом торга. «Если мы вместе ведем борьбу за ценности, мы - непобедимы», - сказал Петр Порошенко.

Президент Порошенко отметил, что за год после его предыдущего выступления в Давосе, Украина претерпела значительных изменений. Многие из них были положительными. Состоялись свободные президентские и парламентские выборы, подписано Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, началась реализация программы кардинальных реформ. «Украина стала сильнее. Однако, сейчас страна переживает агрессию не только по Крыму, но и значительной части территории Донецкой и Луганской областей. Около девяти тысяч российских военных находятся на территории государства», - подчеркнул Президент.