Порошенко: в следующем году десантные подразделения получат на вооружение Javelin

Воины-десантники постепенно получают новые и модернизированные образцы вооружения, военной техники и современные средства связи, которые позволяют выполнять боевые задачи любой сложности.

Президент Петр Порошенко заявил, что в следующем году подразделения Десантно-штурмовых войск получат на вооружение американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронетранспортеры БТР-3ДА и БТР-4, грузовые и специальные автомобили и командно-штабные машины «Свитязь».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления по случаю Дня Десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины на базе учебного центра ДШВ ВСУ в Житомирской области.

По его словам, воины-десантники постепенно получают новые и модернизированные образцы вооружения, военной техники и современные средства связи, которые позволяют выполнять боевые задачи любой сложности.

«За последние годы на вооружение Десантно-штурмовых войск передано около 150 новейших образцов вооружения и военной техники. Это БТР-3ДА, противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и «Корсар», - отметил президент.

Кроме того, он подчеркнул, что десантные подразделения обеспечены новейшими средствами связи, в том числе иностранного производства.

По словам Порошенко, в рамках материально-технической помощи от иностранных партнеров поступило около сорока единиц бронированных и санитарных автомобилей типа «Хаммер».

«В следующем году будут продолжены работы по укомплектованию подразделений Десантно-штурмовых войск бронетранспортерами не только БТР-3ДА, но и БТР-4, грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами «Свитязь», противотанковыми ракетными комплексами, в том числе и Javelin», - подчеркнул глава государства.