Яценюк: Разведка подтвердила, что РФ перебросила на Донбасс военных и технику

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Эвой Копач после межправительственных консультаций сегодня в Киеве.

"Только что я разговаривал с секретарем СНБО. Украинская военная разведка подтверждает факт переправки из России на территорию Украины живой силы и техники", - сказал премьер.

По его словам, введенная техника может принадлежать только России.

"Танки, гаубицы, системы «Град», системы «Смерч», системы «Бук», средства радиоэлектронной разведки на базаре в Донецке не продаются и в российском военторге тоже. Они есть только у Минобороны РФ, ГРУ ГШ", - прибавил Яценюк.

Читайте такжеУкраинскую границу сегодня пересекли 600-700 российских военных - ЛысенкоКак сообщал УНИАН, ранее в Информационно-аналитическом центре Совета национальной безопасности и обороны Украины проинформировали, что сегодня две батальонно-тактические группы вооруженных сил России пересекли границу Украины.

Пресс-скретарь АТО Андрей Лысенко уточнил, что батальонно-тактические группы российской армии пересекли неконтролируемый участок украинско-российской границы с Луганского направления в первой половине дня.

Он прибавил, что ему неизвестно точное количество российских военных в этих группах, однако обычно одна батальонная тактическая группа насчитывает 300-350 человек. Также Лысенко подчеркнул, что группы пересекли границу, имея при себе тяжелую бронетехнику.