Осталась травма после Первой мировой: посол объяснил, почему Венгрия конфликтует с соседями

Украинский дипломат подчеркнул, что пока венгерские власти будут пытаться вернуться в прошлое, проблема будет обостряться.

У наших «венгерских друзей» есть травма, которая возникла после Первой мировой войны, когда большие части тогдашней Венгрии оказались в разных государствах.

Читайте такжеМИД вызвало "на ковер" нового венгерского посла из-за вчерашних высказываний Орбана

Об этом в эфире телеканала “Прямой” заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

“Я хочу сказать, что тот этап в отношении Венгрии, который проходим мы, его проходила уже Словакия и в еще худшем состоянии, но там было все более менее решено. Сейчас очень непростые отношения Венгрии с Румынией – тоже из-за этой же темы положения национального венгерского меньшинства в ООН и там речь идет об объявлении автономии, которая не отвечает интересам Румынии. Поэтому нам нужно относиться к этому процессу спокойно, жестко, там где нужно – конструктивно, а главное – наши венгерские партнеры должны наконец понять, что так, как они хотят, уже не будет”, - сказал Кулеба.

Он также отметил, что пока венгерские власти будут пытаться вернуться в прошлое, проблема будет обостряться.

“Возврата в прошлое не будет”,- подчеркнул Кулеба.