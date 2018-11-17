Украина должна включить переселенцев в избирательный процесс - Хармс

В Европарламенте также настаивают на защите избирательных прав трудовых мигрантов.

Верховная рада Украины должна полностью включить в избирательный процесс внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов.

Об этом на брифинге заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс, передает РБК-Украина.

Хармс отметила, что парламент должен полностью включить в избирательный процесс внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть оккупированные территории, а также трудовых мигрантов.

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"После встречи с ЦИК мы бы хотели порекомендовать парламенту принять законы, которые включат внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов в избирательный процесс. Это нужно, чтобы предоставить возможность всем украинцам проголосовать. Также мы рекомендуем применять гендерную квоту на парламентских выборах", - заявила Хармс.

Напомним, ранее сообщалось, что переселенцы смогут голосовать на парламентских и президентских выборах без справки о необходимости изменения места жительства.

В то же время Верховный суд Украины запретил переселенцамголосовать на местных выборах. Согласно его решению, регистрация переселенца является временной и не является основанием для участия в голосовании на местных выборах.