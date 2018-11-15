В МИД рассказали о попытках помешать рассмотрению украинских вопросов на Генассамблее ООН

Министерство иностранных дел Украины призывает страны-члены ООН активно участвовать в рассмотрении Генеральной ассамблеей ООН ситуации на оккупированных территориях Украины.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что предпринимаются попытки помешать рассмотрению украинских вопросов в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в микроблоге Twitter.

"Как главный политический и представительный орган ООН Генеральная Ассамблея должна обсуждать любые вопросы поддержания международного мира и безопасности. В начале текущей сессии мы стали свидетелями попыток помешать этой функции, в том числе по украинскому вопросу", - заявил Кислица.

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"Как Генассамблея и ООН в целом могут отвечать современным вызовам, если постоянно предпринимаются попытки избежать рассмотрения неотложных вопросов в отличие от многих "статических", которые практически автоматически рассматриваются год за годом без существенных изменений в результатах?", - добавил дипломат.

"Призываю государства-члены ООН активно участвовать в рассмотрении Генеральной Ассамблеей ситуации на оккупированных территориях Украины в начале возобновленной сессии. Открытое и всестороннее обсуждение этого вопроса в ООН будет способствовать деоккупации суверенных территорий Украины", - подчеркнул Кислица.

"Секретариат и органы системы ООН в ежедневной работе должны неукоснительно соблюдать дух и букву резолюций Генеральной Ассамблеи", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, Третий (профильный) комитет Генассамблеи ООН рассмотрит обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)». После сегодняшнего рассмотрения на заседании комитета проект резолюции в декабре этого года рассмотрит Генассамблея.

27 сентября во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Петр Порошенко призвал членов ассамблеи поддержать новый проект резолюции по оккупированному Россией Крыму с целью поддержки украинских политзаключенных. В этом проекте резолюции перечислены имена всех украинских политзаключенных.

19 декабря 2017 года Генеральная ассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)". За нее проголосовали 70 стран. Против были 26 стран, воздержались 76. Первый раз резолюцию о положении в области прав человека в оккупированном Крыму Генассамблея рассматривала в декабре 2016 года. Тогда ее поддержали тоже 70 стран, еще 77 стран воздержались и 26 проголосовали против.

27 марта 2014 года Генассамблея ООН приняла первую резолюцию по украинскому Крыму, которая не признает проведенный 16 марта референдум в Крыму об отделении от Украины и дальнейшую аннексию полуострова Россией.

"За" резолюцию проголосовали 100 членов Генассамблеи, воздержались - 58, а одиннадцать проголосовали "против".

В резолюции, которая называется "Территориальная целостность Украины" отмечается, в частности, что референдум в Крыму "не имеет силы и не может быть основанием для изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя".