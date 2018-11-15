"Белорусский вариант": российский журналист раскрыл план Путина по Украине

До украинских выборов Путин не будет предпринимать никаких конкретных шагов, считает журналист.

Российский президент ожидает, что в Украине будет новый глава государства, который поможет ему вернуть страну в статус российского протектората.

Такое мнение высказал российский военный обозреватель и журналист Павел Фельгенгауэр, передает «Апостроф».

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"В Москве надеются решить украинский вопрос мирным путем: что появится, например, Тимошенко, с которой Путин раньше взаимодействовал и, очевидно, надеется взаимодействовать в будущем. Не знаю, станет ли она президентом и будет ли она взаимодействовать, но в Кремле есть определенные надежды, что в Украине произойдут серьезные политические перемены. Для Москвы есть только одно решение – возвращение всей Украины в статус российского протектората – белорусский вариант, с определенными нюансами", - сообщил эксперт.

По его словам, до украинских выборов Путин не будет предпринимать никаких конкретных шагов по Украине.

"Если это произойдет, то, конечно, можно решить вопрос Донбасса и многие другие. Только с Крымом вряд ли... Если же не получится мирным путем, тогда уже будут другие варианты. Но до выборов, я так понимаю, никто рыпаться не будет", - подытожил Фельгенгауэр.