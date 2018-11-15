Путин рассказал, что должно произойти в Украине для решения конфликта на Донбассе

Путин надеется, что "люди, которые возглавят страну в будущем", придут к выводу, что "другого пути, кроме мирного, не существует. Нужно выполнять Минские соглашения".

Президент России Владимир Путин заявляет, что для урегулирования конфликта на Донбассе должна произойти смена власти в Украине.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по итогам визита в Сингапур.

"Наконец, самое главное: способна ли сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования? На мой взгляд, нет. Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопроса на этих территориях. Но мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, все равно придется договариваться", - заявил Путин.

"Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем (кто бы это ни был), мы, кстати, в любом случае будем уважать выбор украинского народа и будем работать со всеми, но, (надеюсь), придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует. Нужно выполнять Минские соглашения", - подчеркнул президент РФ.

По словам Путина, власти Украины "до сих пор не проявили желания" выполнять эти договоренности. "Ничего не происходит. Даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят парламентом Украины, до сих пор не вступил в силу. Это - ключевой элемент урегулирования. Как будто так и надо. Все ждут какого-то исполнения Минских договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, это предпочитает никто не замечать", - считает он.

"Действующий президент, к сожалению, не проявил желание и готовность к реализации Минских соглашений. Рада приняла закон об особом статусе Донбасса, а президент не вводит его в действие. Он не хочет. Я не знаю, по каким соображениям, это у него спросите. Изменится ли что-то после выборов, я не знаю", - сказал Путин.

"Если придет другой человек, наверное, он учтет то, что происходит в настоящий момент. Сможет ли сделать какие-то усилия над собой действующий президент, изменит ли он свое отношение к этому, я тоже не знаю. Это надо у него спрашивать", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада поддержала президентский законопроект о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым продлила действие этого закона по 31 декабря 2019 года. В тот же день закон подписал президент Петр Порошенко.