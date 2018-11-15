Путин считает бессмысленным проводить встречи в "нормандском формате" до выборов в Украине

При этом он утверждает, что власти Украины "не проявили желания" реализовывать Минские соглашения.

Президент России Владимир Путин считает бессмысленным проводить встречи в "нормандском формате" до президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по итогам визита в Сингапур.

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"Встречаться в "нормандском формате" в настоящее время, в ходе предвыборной кампании, которая происходит в Украине, более или менее бессмысленно", - заявил Путин.

При этом он утверждает, что власти Украины "не проявили желания" реализовывать Минские соглашения.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что санкционная политика Евросоюза позволяет удерживать Россию за столом переговоров по Украине.